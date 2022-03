L’appuntamento con il Gran Premio di Las Vegas si terrà a novembre e rappresenterà un evento unico nel proprio genere. Infatti, sarà l’unica gara di Formula 1 a partire il sabato invece che la domenica.

L’appuntamento inoltre conferma la volontà di Liberty Media di aumentare il numero di gare in calendario e calamitare l’attenzione degli appassionati extra-europei. Infatti, sarà il terzo Gran Premio negli Stati Uniti dopo quelli di Austin e Miami.

Stefano Domenicali, CEO di Formula 1 Group, ha dichiarato: “È un momento incredibile per la Formula 1 e questo evento dimostra l’enorme fascino e la crescita costante per il nostro sport che così raggiunge e tre GP negli Stati Uniti. Las Vegas è una città conosciuta in tutto il mondo per la sua ospitalità, le attrazioni e ovviamente la Strip“.