Una nuova Ferrari sta arrivando, ma questa volta sarà molto diversa da quelle a cui il Cavallino Rampante ci ha abituato. A Maranello stanno lavorando allo sviluppo del primo SUV dell’azienda che si preannuncia rivoluzionario.

L’azienda ha condiviso la prima immagine promozionale della nuova Purosangue, il SUV in fase di sviluppo in Via Abetone Inferiore. L’immagine svela pochissimo della vettura, ma lascia intuire quelle che saranno le forme della parte frontale.

Inoltre, l’immagine pubblicata sui social è accompagnata da una frase molto interessante: “Avete sentito le indiscrezioni… e siamo felici di confermare che sono vere (almeno alcune)“. Probabilmente il riferimento è alle foto del SUV trapelate in rete qualche settimana fa.

You’ve heard the rumours… and we’re delighted to confirm they’re true (some of them). All will be revealed later this year. #Ferrari — Ferrari (@Ferrari) March 23, 2022

Il nome Purosangue è stato scelto proprio per sottolineare come, nonostante le dimensioni, la sportività tipica del brand sarà garantita. Infatti, piuttosto che di SUV, a Maranello preferiscono indicare la nuova supercar con la sigla FUV (Ferrari Utility Vehicle).

L’attesa per Ferrari Purosangue è veramente elevata, in quanto si differenzierà nettamente da tutte le altre vetture della categoria. I principali competitor saranno Lamborghini Urus e Aston Martin DBX ma ci sarà un elemento di distinzione estremamente rilevante.

Purosangue sarà spinto da un motore v12 nella versione più prestazionale, una scelta fatta per celebrare i 75 anni di storia ed innovazione per raggiungere performance senza compromessi. Saranno presenti anche altre motorizzazioni come quella V8 ibrida. Stando alle indiscrezioni emerse fino ad ora, il FUV condividerà la piattaforma della Roma con un design generale da fastback.

Nonostante non sia stata comunicata una data di lancio ufficiale, Ferrari ha confermato che Purosangue arriverà quest’anno. Non resta quindi che attendere maggiori dettagli in merito.