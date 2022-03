La Ferrari Daytona SP3 è la macchina più bella di tutte. Le sue linee eleganti e moderne, ripescano elementi di design provenienti dalle vetture storiche di Maranello. Grazie a questo connubio unico, la vettura ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Red Dot: Best of The Best 2022.

Il riconoscimento Red Dot Award celebra l’eccellenza e l’innovazione espressa dai migliori designer del mondo. Non a caso, il premio è ritenuto uno dei più importanti e prestigiosi per quanto riguarda il design.

Tra il 2015 e il 2022, Ferrari è riuscita ad ottenere ben 23 premi tra cui anche sette Red Dot: Best of the Best. Si tratta di un traguardo unico nel mondo automotive, con nessun altro produttore in grado di raggiungere il numero di riconoscimenti del Cavallino Rampante.

Il Red Dot: Best of the Best ottenuto dalla Ferrari Daytona SP3 si va ad aggiungere a quelli incassati dalla FXX-K, 488 GTB, J50, Portofino, Monza SP1 e la SF90 Stradale. Tutte queste vetture sono nate grazie al lavoro del Centro Stile, diretto da Flavio Manzoni. I designer di Maranello sono in grado di realizzare soluzioni all’avanguardia che rendono uniche le vetture coniugando estetica e funzionalità.

La Ferrari Daytona SP3 nasce per celebrare uno degli evento che ha scolpito il nome della casa di Maranello nell’olimpo del motorsport. Nel 1697, tre vetture del Cavallino arrivarono in parata alla 24 Ore di Daytona. Questa immagine è una delle più iconiche nel mondo delle corse e la vettura vuole celebrare questo successo.

Ricordiamo che la vettura fa parte della gamma Icona dallo scorso novembre e si affianca alla Monza SP1 e SP2. Le linee sono ispirate alle vetture sportive degli anni sessanta e settanta, tra cui anche la 330 P4 che ha dominato a Daytona.