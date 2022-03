Nel corso di queste ultime settimane vi abbiano parlato delle numerose truffe che interessano i possessori di carte di credito e carte di debito. Oltre ai canali legati alle principali banche italiane, i rischi per i risparmi sono legati anche ai metodi di pagamento online, come PayPal.

PayPal, le truffe che portano ad una perdita dei propri risparmi

PayPay rappresenta ad oggi una delle migliori soluzioni per i pagamento online. Questo sistema garantisce agli utenti la possibilità di effettuare acquisti online, in modo del tutto sicuro, senza la condivisone dei dati della propria carta di credito.

Anche PayPay però è nel bersaglio degli hacker della rete. Sulle principali conversazioni di messaggistica, così come attraverso delle mail, gli utenti vengono attirati da comunicazioni che indicano l’accredito di ingenti somme di denaro proprio sul conto di PayPal. Ovviamente non c’è nulla di vero in questi messaggi che si risolvono in vere e proprie truffe. L’obiettivo dei malintenzionati è quello di invitare gli utenti a cliccare sugli appositi link in allegato a messaggi e mail.

Gli utenti di PayPal che cliccano sul link in allegato si espongono a rischi molto alti. Attraverso queste comunicazioni, infatti, gli hacker riescono ad entrare in possesso delle credenziali per i conti PayPal. In caso di condivisione delle proprie credenziali di accesso al conto online, i malintenzionati potrebbero avere gioco facile nel rubare anche ingenti parti di denaro dai conti correnti e dalle carte di credito.

Già molti utenti nelle scorse settimane hanno perso gran parte dei loro risparmi, proprio a causa di queste truffe.