PayPal: conti improvvisamente chiusi e utenti furiosi, sono stati derubati

Tutti conoscono PayPal come uno dei servizi di pagamento online più famosi al mondo. Effettivamente è proprio così, si tratta di una soluzione che durante il corso del tempo è diventata così blasonata grazie anche ai servizi che offre. Tutti gli utenti che dovessero essere vittima di una truffa, avrebbero la possibilità di essere totalmente risarciti.

In questo caso però stiamo parlando di un tentativo di phishing che in qualche modo sarebbe riuscito a rubare le credenziali di accesso delle povere persone che avrebbero dunque subito l’inganno e lo svuotamento del conto.

PayPal si ritrova di fronte ad una nuova truffa clamoroso: ecco il messaggio con cui hanno svuotato i conti

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal