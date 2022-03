In queste ore, Dell ha presentato la versione aggiornata al 2022 dei propri laptop XPS 15 e XPS 17. Il produttore ha scelto di integrare le nuove soluzioni Intel per rendere i due device sempre più prestazionali.

Infatti, sotto la scocca trovano spazio le CPU Intel Alder Lake-H di 12esima generazione. In particolare, entrambi i laptop possono essere configurati per accogliere le soluzioni Core i5-12500H (12 core), Core i7-12700H (14 core) e la potentissima Core i9-12900HK (14 core).

Tra le novità hardware, spicca anche il supporto alle RAM DDR5-4800 con la possibilità di scegliere una configurazione dotata di 64GB. Per quanto riguarda la memoria di archiviazione invee, sono disponibili vari SSD PCIe4 x4 che permettono al laptop Dell di supportare fino a 4TB.

Per quanto riguarda il display dei due laptop, gli utenti possono scegliere di adottare un pannello IPS 3840 x 2400p e supporto al touchscreen o un pannello 1920 x 1200p non touch. Queste due soluzioni sono disponibili sia per la variante da 17 pollici che per quella da 15 pollici, ma quest’ultima può vantare anche una soluzione OLED con risoluzione 3456 x 2160p e supporto al touchscreen.

Passando alla scheda video, entrambi possono contare sulla GPU integrata nei processori Intel ma è disponibile anche una GPU dedicata. Su entrambi i modelli, gli utenti possono installare una GPU Nvidia GeForce RTX 3050Ti mentre solo sulla versione da 17 pollici è disponibile anche la GeForce RTX 3060.

Considerando la possibilità di personalizzazione offerta da Dell, non sorprenderà scoprire che i prezzi sono di fascia alta così come i laptop. Stando a quanto scoperto da GSMArena, il prezzo di partenza di XPS 15 parte da 1.449 dollari mentre XPS 17 parte da 1.849 dollari.