Il nuovissimo Vivo Tab si sta preparando a fare il proprio debutto ufficiale in Cina. Il device sarà presentato il prossimo 28 marzo insieme a X Fold e X Note durante la conferenza prevista per la prossima settimana.

In attesa di poter assistere al lancio da parte del produttore, la stessa Vivo ha condiviso la prima immagine ufficiale del tablet. Quasi in contemporanea, sono arrivate anche le conferme su quella che sarà la scheda tecnica definitiva del device.

Grazie al lavoro del leaker Abhishek Yadav possiamo scoprire quali saranno le feature principali di Vivo Pad. Il tablet sarà caratterizzato da un display dotato di risoluzione 2.5K ma non sappiamo ancora se il pannello sarà OLED o LCD. In ogni caso, è confermato il supporto alla tecnologia Dolby Vision.

Vivo Pad farà il proprio debutto tra pochi giorni ma le indiscrezioni corrono più veloci e hanno già svelato la scheda tecnica del tablet

Gli utenti potranno utilizzare la Vivo Pencil per disegnare o prendere appunti. La scocca in metallo garantirà un design elegante e permetterà di ospitare il SoC Qualcomm Snapdragon 870 affiancato a 8GB di RAM. Il comparto fotografico potrà contare su una doppia fotocamera posteriore mentre gli amanti della qualità audio saranno felici di scoprire che il device avrà quattro speaker.

Secondo le indiscrezioni emerse precedentemente, il Vivo Pad potrebbe vantare un display dotato di una diagonale da 11 pollici e supporto al refresh rate a 120Hz. La batteria dovrebbe essere da 7.860mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W.

Al momento il produttore non ha confermato ne smentito le voci. Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno per poter scoprire tutti i segreti del device.