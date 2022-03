Gli utenti che hanno acquistato un Samsung Galaxy S22 Ultra stanno fronteggiando un bug davvero fastidioso e inaspettato. Il device ha problemi con la connettività GPS che rende impossibile utilizzare i servizi di navigazione come Google Maps o Waze.

Lo smartphone coreano non riesce in alcun modo ad agganciare i satelliti e quindi il sistema GPS non da alcun segnale. Le conferme del bug si stanno moltiplicando sia sui forum dedicati alla Community di Galaxy S22 Ultra ma anche sulle pagine social di Samsung.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il problema sembra particolarmente diffuso in Europa e i device coinvolti sono i Galaxy S22 Ultra spinti dal SoC Exynos. Al momento non ci sono conferme su bug che hanno coinvolto la versioni Snapdragon del flagship.

I Samsung Galaxy S22 Ultra soffrono di un bug che rende inutilizzabile il GPS e di conseguenza i servizi di navigazione satellitare

Samsung ha confermato di essere a conoscenza dei problemi con il GPS riscontrati dagli utenti. Un moderatore del forum ufficiale dell’azienda ha risposto agli utenti nel thread relativo alla problematica ribadendo che gli ingegneri stanno lavorando al problema.

Infatti, l’azienda ha inoltre annunciato di essere al lavoro per risolvere il problema e un bugfix verrà rilasciato a breve. Tuttavia, non è stata comunicata una data certa per il rilascio dell’aggiornamento, quindi bisognerà aspettare.

Per fortuna, alcuni utenti sono riusciti a risolvere in autonomia il problema. Quando il Galaxy S22 Ultra non aggancia il GPS, basta spegnere e riaccendere il device per forzare una nuova connessione all’accensione. Tuttavia si tratta di una soluzione temporanea che porta il bug a ripresentarsi dopo qualche tempo