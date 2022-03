Gli aumenti ingiustificati del costo de carburanti stanno per venire meno di fronte ad una nuova misura di contenimento die costi che prevederà presto uno sgravio delle accise. Diesel e benzina costeranno leggermente meno ma non si rientrerà ancora entro i limiti previsti durante la prima fase del Covid dove il rifornimento costava una vera e propria bazzeccola.

In virtù dei listini sempre fuori portata si rende necessario risparmiare quanto più possibile. Possiamo centellinare il carburante applicando alcune pratiche di uso comune che molti hanno scoperto ed usano con successo. Ecco come fare per consumare meno gasolio e meno benzina.

Come risparmiare su Diesel e benzina con tutti questi accorgimenti