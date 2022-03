Alfa Romeo ha aperto gli ordini del nuovo SUV compatto Tonale in Italia, a partire dalla “Special Edition” che è possibile ordinare online o direttamente presso le concessionarie.

L’edizione di lancio sarà disponibile esclusivamente in forma ibrida e vanta un pacchetto di equipaggiamento completo a partire da € 39.000.

Tuttavia, come nel caso della maggior parte delle offerte speciali di lancio, la Tonale Special Edition ottiene tutte le chicche disponibili nel reparto design e tecnologia. A partire dall’esterno, è dotata di cerchi in lega da 20 pollici, freni Brembo con pinze rosse, fari adattivi full-LED Matrix e finestrini posteriori oscurati.

All’interno, il touchscreen dell’infotainment da 10,25 pollici è dotato di connettività Apple CarPlay e Android Auto, funzionalità 4G per aggiornamenti over-the-air, controllo vocale e navigazione combinato con un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

C’è anche un volante sportivo in pelle, paddle del cambio in alluminio, una porta di ricarica wireless, un portellone automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e una telecamera per la retromarcia. Per quanto riguarda la suite ADAS predisposta per il livello 2, include funzionalità come l’Adaptive Cruise Control e il riconoscimento dei segnali stradali.

Funzionalità e motore

Alfa Romeo comunica inoltre che la Tonale è “la prima vettura sul mercato ad essere dotata di certificato digitale NFT (non-fungible token)”. La tecnologia basata su blockchain registrerà i dati del veicolo per generare un certificato contenente la cronologia dei tagliandi dell’auto.

In parole povere, è un modo più elaborato per registrare digitalmente la manutenzione di un’auto.

La “Special Edition” Tonale è dotata di diverse configurazioni ibride. Una di questa include un motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri che produce 128 CV (96 kW / 130 CV) e un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti con un motore elettrico integrato da 48 V che produce 20 CV extra (15 kW / 21 CV) e 55 Nm (40,6 lb-ft) di coppia.

Presto, la “Special Edition” sarà disponibile anche con un motore a combustione che produce 158 CV (118 kW / 160 CV) grazie a un turbocompressore VTG. In entrambi i casi la potenza viene trasmessa alle ruote anteriori, come avviene per tutte le varianti Tonale esclusa la Q4 PHEV.