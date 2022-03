Ci sono una serie di grandi novità in arrivo per tutti gli utenti di WhatsApp nelle prossime settimane. La piattaforma di messaggistica istantanea ha infatti messo a disposizione dei suoi iscritti una serie di importanti upgrade per le note vocali con altre novità in via di sviluppo ed in rampa di lancio sia su smartphone Android che iPhone.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

La dedizione degli sviluppatori di WhatsApp sul fronte delle note audio nasce dal grande seguito di questa funzione da parte del pubblico. In seguito al successo garantito dall’upgrade per la riproduzione accelerata delle note vocali, gli utenti potranno beneficiare a prevede della trascrizione testuale dei file audio. All’atto pratico, WhatsApp si prepara ad introdurre una funzione in grado di trasformare in parole il contenuto di una registrazione audio.

La “lettura” della nota vocale sarà garantito grazie allo sviluppo di un algoritmo avanzato. Proprio l’algoritmo consentirà di effettuare il passaggio della registrazione audio in forma testuale. In base al lavoro degli sviluppatori, l’algoritmo dovrebbe essere operativo con tutte le lingue ora compatibili con WhatsApp.

Puntando su questa ulteriore funzione per le note audio, WhatsApp mira a garantirsi maggiore seguito da parte del pubblico. Dopo la riproduzione accelerata delle note vocali questo upgrade vuole rendere il servizio sempre più accessibile per ogni tipologia di utente. In linea con quelle che sono state le precedenti direttive, anche questo upgrade arriverà su iPhone e successivamente anche su tutti gli smartphone Android di recente produzione.