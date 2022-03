WhatsApp: immagine del profilo da eliminare subito, una nuova truffa la usa di nascosto

WhatsApp durante l’ultimo periodo avrebbe riportato alcuni aggiornamenti molto interessanti che avrebbero a loro volta messo gli utenti in condizioni di sicurezza più totale. Infatti ricordiamo che la nota applicazione di messaggistica non mette tutto il suo impegno solo per quanto riguarda le funzioni presenti all’interno della piattaforma, ma anche per quanto riguarda la protezione del suo pubblico.

Tralasciando il discorso che vede l’aggiornamento dell’ultimo mese di maggio come motivo di esodo di tantissime persone, ecco l’aggiornamento che dovrebbe aiutare gli utenti a stare attenti alle truffe. Su WhatsApp però ne circolano talmente tante che bisognerebbe avere 10 occhi bene aperti su un solo dispositivo per evitare di caderci. Le testimonianze arrivano proprio durante quest’ultima settimana da migliaia di persone. In tanti addirittura avrebbero visto perdere soldi ai propri contatti telefonici oltreché il furto della loro immagine del profilo.

WhatsApp: la vostra immagine del profilo può finire in mani estranee, ecco cosa sta succedendo

Si sarebbero lamentati in tanti durante le ultime giornate, abbastanza tribolate secondo le esperienze riportate dagli utenti. Su WhatsApp praticamente si starebbe diffondendo una truffa, la quale avverrebbe in maniera silente.

I truffatori rubano l’immagine del profilo di un malcapitato a caso, riuscendo poi in scioltezza ad ottenere con un metodo ancora sconosciuto i numeri dei contatti della sua rubrica. In questo modo, creando un account fake fingerà di impersonare la persona derubata dell’immagine del profilo, verrà chiesta una ricarica Postepay per un’emergenza ad alcuni numeri rubati dalla rubrica. Proprio in questo modo quindi i truffati saranno almeno due, ovvero colui che perde l’immagine del profilo e la persona della sua rubrica rintracciata dei malviventi per una ricarica.