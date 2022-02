WhatsApp: immagine del profilo pericolosa, ecco perché dovete eliminarla

Purtroppo WhatsApp può trasformarsi molto spesso in una trappola molto difficile da evitare anche per gli utenti più esperti. L’ultimo periodo avrebbe messo in mostra diversi tranelli, i quali vengono ideati da alcuni utenti che di messaggiare proprio non ne vogliono sapere.

Il loro unico obiettivo è infatti quello di inoltrare truffe e guadagnare i soldi in maniera indebita. Molto spesso però si va oltre, arrivando a compiere reati inimmaginabili. Il furto di credenziali d’accesso, numeri di carte di credito, dell’account WhatsApp e di molto altro ancora, sono punibili con una mano ancor più pesante. Probabilmente tutto questo non interessa i truffatori, i quali sanno di poter portare finalmente a casa dei soldi senza dover faticare più di tanto. È arrivata infatti una nuova truffa che permetterà di portare via addirittura l’immagine del profilo e di truffare le persone nell’elenco dei contatti del povero malcapitato.

WhatsApp: ecco come funziona la nuova truffa ci sta riuscendo a rubare l’immagine del profilo

Diverse persone non lo sanno, ma forse in questo momento sarebbe più saggio eliminare la propria immagine del profilo da WhatsApp. Questo soprattutto si ritrae sé stessi, dal momento che i truffatori sarebbero in grado di rubarla e di creare un account che finge di impersonare la persona danneggiata.

Con un trucco che ancora non conosciamo poi i malviventi riuscirebbero a venire in possesso di almeno uno dei numeri vicini alla persona derubata dell’immagine del profilo. In questo modo potranno contattare, fingendo di essere la persona della foto profilo, l’ennesima vittima alla quale verrà chiesta una ricarica di emergenza magari su una carta Postepay. State quindi molto attenti e tenete gli occhi aperti.