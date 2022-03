Stanchi di lavare e aspirare il pavimento? Ci pensa il nuovo Xioami Dreame W10…

Xiaomi Dreame W10

Un robot super tecnologico che potrà farci risparmiare tanto tempo nella cura della casa.

Questo gioiello dell’elettronica è prodotto dall’azienda Dreame, che collabora sotto la supervisione di Xiaomi.

Arrivato da poco in Italia il prezzo si assesta intorno ai 1000 euro, possiamo tuttavia trovare qualche offerta a poco più di 900.

Un prezzo giustificato per un prodotto funzionale e di alta classe che lava e aspira offrendoci un risultato davvero soddisfacente, paragonabile in tutto a quello svolto in maniera classica.

Il robot si può controllare tramite l’applicazione essendo dotato di wifi, dove abbiamo la mappa interna degli ambienti domestici. È possibile scegliere se lavare solamente una stanza oppure tutta la casa.

Se capovolgiamo il robot si possono subito notare due spazzole rivestite con un materiale simile al mocio per lavare il pavimento. Scendendo un po’ più in basso è alloggiato il classico rullo rotante aspirante.

Aprendo lo scomparto posto al di sopra della struttura troviamo il cassetto estraibile per lo sporco aspirato, ma non è presente alcun scomparto per l’acqua.

Il robot durante il ciclo di lavaggio si interfaccia col box di ricarica, che svolge diverse funzioni, al cui interno sono alloggiati due contenitori da 4 litri.

Quando si arriva al box e questo avvieve ogni 5 metri quadri lavati, le spazzole vengono lavate dal meccanismo posto alla base di ricarica, dove l’acqua sporca viene aspirata a favore di acqua pulita che inumidisce nuovamente le spugne.

Dreame W10: Come lavora il box base?

In questo modo la cisterna da 4 litri vuota sarà utilizzata per immagazzinare l’acqua sporca, mentre la seconda tanica, sempre da 4 litri che abbiamo precedentemente ricaricato con acqua e prodotto per pavimenti, andrà quindi a ribagnare le setole che torneranno a lavare per altri 5mq.

Un meccanismo davvero ingegnoso, che contraddistingue un prodotto innovativo e di alta tecnologia. Potremmo dire che vale ogni euro speso per questa fantastica macchina