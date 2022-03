Triste record segnato da parte nella nostra nazione, stando ai dati elaborati da Trend Micro, nota piattaforma che elabora statistiche nel mondo dell’informatica, la nostra nazione nell’ultimo anno ha guadagnato ben 3 posizioni nella classifica mondiale degli attacchi informatici, se nel 2020 era infatti settima per numero di attacchi, ora stando ai dati del 2021 è salita in quarta posizione diventando addirittura la prima in Europa.

Nel dettaglio nel 2021 la maggior parte degli attacchi si è specializzata di conseguenza alla pandemia, sono infatti mostruosamente aumentati gli attacchi a postazioni di lavoro da remoto e soprattutto il numero di ransomware lanciati contro strutture governative e sanitarie, nel dettaglio i ransomware-as-a-service sono diventati a dir poco predominanti.

I dati estrapolabili dal report