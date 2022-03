Ci sono interessati sviluppi in casa WhatsApp. Nel corso di queste ultime settimane gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica non hanno lasciato nulla al caso, con la sperimentazione di alcune possibili idee per il futuro del servizio più popolare nella famiglia delle chat.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

WhatsApp da alcuni mesi a questa parte, oltre alla naturale concorrenza di servizi come Telegram e Signal, deve anche guardarsi le spalle da altre popolari piattaforme tra cui si menzionano ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Anche a causa degli anni caratterizzati dall’emergenza pandemica, questi servizi hanno avuto ampio riscontro di pubblico soprattutto con le funzioni per le riunioni a distanza.

Ora con le attività di didattica a distanza, ora con le attività per lo smart working, le riunioni a distanza sono ancora oggi parte integrante della quotidianità. Per questa ragione, gli sviluppatori di WhatsApp stanno valutando un upgrade nelle settimane a venire.

L’obiettivo dei tecnici della chat sarebbe quello di estendere le attuali funzioni delle videochiamate con la finalità di rendere queste propedeutiche ad attività di tipo lavorativo. Sulla piattaforma desktop di WhatsApp, ad esempio, a breve gli utenti potranno comunicare con un numero superiore di utenti ed al tempo stesso anche condividere spazi di lavori.

Questo particolare aggiornamento di WhatsApp potrebbe essere decisivo per la piattaforma di messaggistica, anche per rinsaldare la popolarità del servizio rispetto a Telegram e Signal. Ulteriori info su questo nuovo upgrade dovrebbero arrivare entro la fine dell’inverno e l’inizio della prossima primavera.