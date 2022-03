Telegram: un nuovo aggiornamento è arrivato, le funzioni sono shock

Tutte le persone che si aspettavano da parte di Telegram qualcosa di nuovo durante l’ultimo periodo, saranno certamente felice di sapere che effettivamente è arrivato. Si tratta di un aggiornamento molto ambito, quello che secondo le anticipazioni vista negli scorsi mesi avrebbe dovuto comportare l’arrivo di funzionalità molto importanti.

Effettivamente la ditta che Telegram a predisposto sarà davvero eccezionale, visto che le funzioni che sono state implementate e migliorate sono davvero tante. Forse c’è qualche novità in meno rispetto agli scorsi aggiornamenti, ma sappiamo benissimo che quando Telegram lancia un nuovo aggiornamento non lo fa di certo per caso. In basso potete trovare tutte le novità introdotte con quest’ultimo in maniera molto dettagliata.

Telegram: il nuovo aggiornamento comporta l’introduzione di queste nuove funzionalità per il pubblico

L’aggiornamento di oggi introduce strumenti per aiutarti a controllare i tuoi download, per inviare documenti con un tocco, per riorganizzare gli album di contenuti multimediali prima dell’invio, per trasformare il tuo canale in una stazione TV, e altro ancora.

Gestione dei download. Gli utenti Telegram possono inviare file di qualsiasi tipo fino a 2 GB ciascuno e accedervi da qualsiasi dispositivo – grazie a un archivio cloud illimitato. Quando i file vengono scaricati manualmente, ora appare una nuova icona nella barra di ricerca. Tocca l’icona o vai nella scheda ‘Download’ all’interno dell’area di Ricerca per visualizzarli e gestirli – metti in pausa e riprendi tutti i download o i singoli elementi, e selezionali singolarmente per aumentare la priorità o visualizzarli nella chat.

Menu allegati ridisegnato. Quando invii foto o video multipli, tocca ‘… selezionati’ nella parte superiore del pannello per vedere l’anteprima dell’album prima che venga inviato – e per riorganizzare o rimuovere i media selezionati. Su iOS, il menu degli allegati è stato completamente ridisegnato per raggiungere l’app Android. L’opzione della fotocamera è ora meravigliosamente integrata nella galleria e una nuova barra di navigazione consente l’accesso rapido a foto, file, condivisione della posizione e altro.

Integrazione dirette streaming. Gestisci le Dirette streaming nei tuoi gruppi e canali usando software esterni come OBS Studio.