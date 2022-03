Google Chrome è senza alcun dubbio il migliore ed il più utilizzato browser al mondo. Mette a disposizione degli utenti una miriade di funzioni e di ottimizzazioni. Alcune funzioni non sono immediatamente visibili. Vi spieghiamo come raggiungerle ed usarle per migliorare la vostra esperienza utente.

Funzioni Google Chrome da conoscere assolutamente

Dopo avervi avvertito circa la necessità di eseguire il nuovo update è tempo di guardare in direzione delle funzioni nascoste di Chrome. Tra le più interessanti si menzionano:

Modalità ospite – si può attivare cliccando l’icona dell’avatar, così da permettere a un eventuale nuovo utente di navigare sul nostro computer senza lasciare traccia. Una specie di navigazione in incognito, ma ancora più sicura.

Raggruppa schede – utile quando ci accorgiamo di aver aperto troppe schede durante la navigazione. Click con tasto destro del mouse e selezione “Aggiungi scheda a un nuovo gruppo” per attivarla.

Task manager – permette di controllare le attività in corso sul browser. Per accedervi è necessario fare click sui tre puntini in alto a destra, andare su Altri strumenti > Task manager. I processi saranno visualizzati oltre che le schede aperte. Utile per comprendere il dispendio di risorse.

Riprendere navigazione interrotta – è una configurazione che consente di riprendere le schede chiuse in precedenza al riavvio del PC. Basta andare su impostazioni, sezione All’avvio ed infine click su “Continuare dal punto in cui avevi interrotto“.

Condivisione con altri device – permette di proseguire la lettura o la visione di schede su altri dispositivi. Basta attivare la sincronizzazione degli account, premere il tasto destro del mouse e scegliere “Invia ai tuoi dispositivi“.

Modalità Reader – consente al browser di leggere al posto nostro. Per farlo basta digitare “chrome://flags/” (senza virgolette) nella barra degli indirizzi e impostare la voce Enabled accanto a “Enable Reader Mode“. Se la pagina aperta è abilitata apparirà un’icona sulla barra degli indirizzi.