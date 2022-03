Questa settimana si è sviluppato uno scandalo sul rallentamento intenzionale di Samsung del funzionamento di un numero enorme di applicazioni. La società, da parte sua, si è impegnata a indagare su tutto e risolvere il problema. Samsung ha iniziato a distribuire un aggiornamento che risolverà il problema della limitazione delle prestazioni di GPU/CPU durante l’esecuzione di app.

Per il momento, l’aggiornamento è disponibile solo per i dispositivi della serie Galaxy S22 e in Corea del Sud. Secondo il log delle modifiche, Samsung sta rimuovendo i vincoli di prestazioni di CPU/GPU durante i giochi. L’aggiornamento aiuterà anche nella regolazione della temperatura ed includerà una modalità di gestione delle prestazioni di gioco migliorata in Game Booster.

Samsung: l’aggiornamento è già disponibile

L’azienda non specifica quando l’aggiornamento sarà disponibile per aree aggiuntive o altri dispositivi Samsung. Si dice che Tae Moon-ro, presidente del settore mobile di Samsung, abbia parlato ieri alla conferenza e si sia scusato con i clienti dei servizi di gioco. Ha affermato che la società ha un difetto fondamentale: la mancanza di connessione tra la gente comune e i dirigenti dell’azienda durante il processo di sviluppo del Galaxy S22.

Questa settimana, è stato rivelato che i cellulari Samsung Galaxy S22 funzionano male quando interagiscono con i giochi. Ciò è dovuto al servizio di ottimizzazione del gioco, che dovrebbe aiutare a bilanciare prestazioni e autonomia del dispositivo. Secondo alcune indiscrezioni, il servizio GOS verrà rilasciato con i giochi per massimizzare le prestazioni del dispositivo e la durata della batteria. Si scopre che l’elenco delle applicazioni contiene più di semplici giochi, come Microsoft Office e YouTube. GOS ottimizza anche molte delle app proprietarie di Samsung, come Samsung Cloud, Samsung Pay, Samsung Pass e Dialer.

In verità, si scopre che Samsung sta limitando di proposito le prestazioni dei processori Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 al fine di migliorare l’efficienza energetica e ottimizzare la gestione dell’alimentazione. Sorprendentemente, il servizio GOS non può essere disattivato nelle impostazioni del dispositivo.