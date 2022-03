Samsung ha recentemente annunciato gli smartphone economici Galaxy M23 5G e Galaxy M33 5G e ora sembra che il sequel del Galaxy M52 sia in arrivo. Il prossimo Samsung Galaxy M53 5G è stato visto su Geekbench, rivelando alcune delle sue specifiche e capacità, secondo un rapporto di MySmartPrice.

Secondo l’elenco di Geekbench, il Galaxy M53 5G ha il numero di modello SM-M536B. Il device è alimentato da un processore octa-core ARM MT6877V/ZA, noto anche come SoC MediaTek Dimensity 900 5G. La CPU Dimensity 900 è costruita su un nodo a 6 nm e presenta due core Cortex-A78 con clock a 2,4 GHz e sei core Cortex-A55 con clock a 2 GHz.

Samsung Galaxy M53 5G includerà una CPU octa-core

In termini di punteggi Geekbench, il Galaxy M53 5G ha ricevuto 726 punti nel test single-core e 2168 punti nel test multi-core. A parte questo, si dice che il Galaxy M53 5G venga fornito con la OneUI 4.0 basata su Android 12 pronta all’uso. L’elenco indica che il dispositivo ha 6 GB di RAM; tuttavia, è probabile che sarà disponibile anche con un’opzione RAM da 8 GB.

Il Samsung Galaxy M52 5G ha un display Super AMOLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080p). Ha un design a cornice sottile e un pannello con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Include una singola fotocamera da 32 MP sulla parte anteriore per i selfie.

Il telefono ha un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e uno sparatutto macro da 5 MP sul retro. Il SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 778G con clock fino a 2,4 GHz lo alimenta. Include 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il telefono è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida da 25 W. Contiene uno slot per schede dual-SIM e uno slot per schede microSD per estensioni di archiviazione fino a 1 TB.

Il telefono ha uno scanner di impronte digitali sul lato e supporta lo sblocco facciale. Viene preinstallato con Android 11 e OneUI di Samsung. Contiene un jack per cuffie da 3,5 mm e un connettore di ricarica USB di tipo C. Le dimensioni del dispositivo sono 76,4 x 164,2 x 7,4 mm.