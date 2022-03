Ferrari aggiunge il suo nome all’elenco delle case automobilistiche che hanno deciso di sospendere la produzione per i clienti in Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina.

“Data la situazione in corso, la Ferrari ha preso la decisione di sospendere la produzione di veicoli per il mercato russo fino a nuovo avviso“, ha detto la casa automobilistica l’8 marzo. La decisione è arrivata una settimana dopo che i dirigenti hanno detto ai giornalisti durante un lancio stampa a Siviglia, in Spagna, stavano monitorando da vicino la situazione e dovevano ancora determinare come rispondere.

Ferrari, che ha due dei suoi 172 concessionari nel mondo situati in Russia, ha inviato meno di 100 veicoli su circa 11.000 consegne globali nel 2021.

L’azienda di 75 anni è uno degli ultimi marchi automobilistici ad aver interrotto le spedizioni o inattivi gli impianti in Russia. Volkswagen AG, BMW AG, General Motors Co., Ford Motor Co., Toyota Motor, Harley-Davidson, Volvo AB e Daimler Truck Holding AG hanno tutti annunciato di aver interrotto le attività commerciali in Russia.

“Siamo convinti che una soluzione sostenibile al conflitto possa aver luogo solo sulla base del diritto internazionale“, ha dichiarato il portavoce di Porsche Marcus Kabel in un’e-mail il 9 marzo. Anche Porsche, come parte di Volkswagen, ha cessato l’attività lì, così come Lamborghini e Bentley. “Il grado di impatto sulle nostre attività commerciali nei paesi colpiti è costantemente determinato da esperti in un team di task force“.

Molti produttori che hanno interrotto la produzione si trovano anche ad affrontare la catena di approvvigionamento e altre sfide con conseguenze di vasta portata.

Un grande gesto da parte di Ferrari

Nelle ultime settimane la casa automobilistica francese Renault ha perso più di un terzo del suo valore di mercato poiché la Russia ha vacillato per le severe sanzioni economiche. Renault, che fa affidamento alla Russia per circa il 10% delle sue entrate, ha sospeso la produzione nel suo stabilimento di assemblaggio di Mosca dal 9 marzo al 18 marzo. La Russia è il secondo mercato più grande per Renault.

VW, che lo scorso anno ha consegnato in Russia 216.000 veicoli tra cui Porsche, Lamborghini e Bentley, rappresentando il 2,4% delle sue vendite globali, è stata persino costretta a interrompere la produzione di alcuni dei suoi marchi anche al di fuori della Russia, inclusa l’interruzione di porzioni della produzione Porsche in Europa .

I dirigenti della Ferrari hanno detto che avrebbero donato 1 milione di euro per sostenere gli sfollati ucraini. I fondi lavoreranno in collaborazione con la Croce Rossa e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati per finanziare progetti umanitari internazionali e iniziative locali incentrate sull’accoglienza dei rifugiati in Italia, hanno affermato.