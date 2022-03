Quest’anno non sono mancate le fughe di notizie su due attesissimi dispositivi Google: Pixel Watch e Pixel 6a. Tuttavia, una fonte recente rivela alcune informazioni riguardanti il ​​telefono e l’orologio da polso prima della sua presentazione mentre attendiamo un annuncio ufficiale.

Secondo Max Weinbach di Android Police, Pixel Watch e Pixel 6a sono apparsi nel sistema di inventario di un azienda statunitense. La presenza di un device con nome in codice ‘Rohan’ e un altro soprannominato ‘Bluejay’ nel sistema di back-end lo dimostra.

Pixel Watch potrebbe essere rilasciato presto

Se si devono credere alle speculazioni precedenti, Rohan si riferisce alla prossima soluzione di Google per il più grande smartwatch Android. Weinbach riferisce, citando una fonte sconosciuta, che Pixel Watch sarà disponibile nelle versioni di colore grigio, nero e oro.

Lo studio ha anche rivelato alcuni dettagli sulla capacità di archiviazione del dispositivo indossabile. Dovrebbe contenere 32 GB di memoria interna. Se questo è corretto, l’orologio da polso avrà il doppio della capacità di archiviazione del Galaxy Watch 4. Poiché l’azienda statunitense da cui sono stati ottenuti questi dati non sembra vendere smartwatch non cellulari, è possibile che Pixel Watch abiliti la connettività eSIM.

Nel frattempo, il Pixel 6a potrebbe essere disponibile in tre diversi colori: nero, bianco e verde. Questo è ancora basato su un avvistamento nel sistema di inventario di un dispositivo soprannominato Bluejay. Quel nome in codice era precedentemente associato all’imminente rivale di Google per i migliori telefoni Android convenienti. Secondo Weinbach, ciascuna delle tre varianti di colore conterrà 128 GB di memoria interna.