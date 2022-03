Secondo quanto riferito, Google si sta preparando a debuttare con i suoi attesissimi Pixel Watch e Pixel 6a nel prossimo futuro. Entrambi i device sono stati appena scoperti nel sistema di inventario di una compagnia aerea statunitense sconosciuta, indicando che saranno disponibili nel prossimo futuro.

Le informazioni provengono da persone che hanno informato AndroidPolice che il futuro smartphone di fascia media del gigante dei motori di ricerca è stato scoperto su un sistema di gestione dell’inventario. Questo dispositivo non è stato l’unico identificato nel database, poiché presumibilmente era incluso anche il Pixel Watch dell’azienda.

Google Pixel 6a e Pixel Watch: non ci sono ancora date ufficiali

Per coloro che non hanno familiarità con Pixel Watch, si dice che abbia il nome in codice ‘Rohan’ ed è disponibile in tre diverse opzioni di colore: grigio, nero e oro. In particolare, il database rivela anche che Pixel Watch sarà dotato di 32 GB di spazio di archiviazione integrato al momento del lancio.

Ulteriori informazioni fornite da fonti hanno indicato che un operatore che non offre smartwatch non cellulari è stato indicato come dotato di Pixel Watch. Quindi, il primo smartwatch dell’azienda sarebbe quasi sicuramente dotato di connessione eSIM. Inoltre, secondo i rapporti il telefono sarà disponibile in tre opzioni di colore: nero, bianco e verde, con tutti e tre i modelli dotati di 128 GB di memoria interna.

Nonostante il fatto che il database fornisse queste specifiche sui nuovi articoli, non forniva alcuna informazione sul loro costo. Allo stesso modo, non sono disponibili informazioni su quando verranno rilasciati i prossimi dispositivi Google.