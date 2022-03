samsung-galaxy-a33-rivelate-nuove-specifiche-hardware

Con l’entusiasmo che circonda le serie Samsung Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 in calo, stiamo spostando la nostra attenzione sulle imminenti opzioni di fascia media ed economiche di Samsung. Abbiamo già appreso del Galaxy A73, A53, A33 e A23, nonché di altri dispositivi Samsung della serie A pianificati. Sono emersi maggiori dettagli e rendering del Galaxy A33, così come nuove fughe di notizie del Galaxy A13.

A partire dal Samsung Galaxy A33 leggermente più piccolo, la maggior parte delle specifiche sono simili a quelle che abbiamo visto nelle perdite precedenti. Secondo WinFuture, il telefono avrebbe un display OLED da 6,4 pollici a 90 Hz con una risoluzione di 2400x1080p. Avrà anche 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una gigantesca batteria da 5000 mAh. Attualmente, i rapporti sul chipset sono piuttosto contraddittori.

Il Galaxy A33 in arrivo sorprenderà gli utenti

Secondo WinFuture, l’A33 avrà lo stesso SoC Exynos 1200 con capacità 5G del futuro Galaxy A53. Ciò, tuttavia, contraddice le perdite precedenti che menzionavano il processore Dimensity 720 di MediaTek. Il Samsung Galaxy A13 a basso costo è un po’ anomalo. Questo dispositivo dovrebbe essere venduto in Europa, e ha un aspetto e funziona in modo drasticamente diverso rispetto al Galaxy A13 5G, che è stato rilasciato alla fine dell’anno scorso negli Stati Uniti. La distinzione più evidente è nel nome: la variante europea non supporterà il 5G. Sarà inoltre alimentato da un Samsung Exynos 850, al contrario del Dimensity 700 che si trova nella variante statunitense, oltre a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna con uno slot per schede microSD.

Esternamente, l’A13 in arrivo assomiglia molto all’A33, con una configurazione del sensore della fotocamera simile (quattro anelli e un flash LED), anche se manca il rigonfiamento. L’A33 condivide un display notch a goccia d’acqua con una stessa frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione di 2400×1080 pixel.

L’A13, d’altra parte, sarà leggermente più grande a 6,6 pollici, con un pannello LCD PLS anziché un OLED. L’A13 avrà una batteria da 5000 mAh con capacità di ricarica rapida da 15 W e costerà circa € 200. Entrambi i telefoni sono nuove aggiunte alla serie A di Samsung in continua espansione, che sembra avere dispositivi per ogni fascia di prezzo.