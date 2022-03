La data di lancio dello smartphone realme GT NEO3 del produttore cinese di smartphone realme è stata appena annunciata. Allo stesso tempo, l’azienda ha rivelato non solo il chipset che sarebbe stato utilizzato per alimentare questo dispositivo, ma anche la velocità con cui si caricherà. Oggi sono state svelate anche le importanti specifiche del telefono.

Su Twitter, il tipster Yogesh Brar ha rivelato alcune delle specifiche del prossimo smartphone Realme GT Neo 3. Un display Full HD+ da 6,7 ​​pollici, secondo lui, sarà al centro del design del dispositivo. Questo schermo OLED supporterà una profondità di colore di 10 bit, HDR10+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, tra le altre funzionalità.

GT NEO3 sarà rilasciato molto presto

Inoltre, il device sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 8100 recentemente rivelato da MediaTek. Questa caratteristica, così come la compatibilità per la ricarica rapida UltraDart da 150W, è stata precedentemente verificata dal brand in un comunicato ufficiale.

Per quanto riguarda le fotocamere, lo smartphone sarà caratterizzato da un sistema a triplo obiettivo sul retro che includerà un Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un’unità ultra-wide da 8 MP e una fotocamera tele-macro da 2 MP. Sfoggerà una fotocamera da 16 MP sulla parte anteriore per scattare selfie ed effettuare videochiamate.

L’alimentazione sarà fornita da una rispettabile batteria da 4.500 mAh, che garantirà che il telefono rimanga alimentato per tutto il giorno. Sfortunatamente, il leaker non ha fornito alcuna informazione sul software, ma riteniamo che molto probabilmente il dispositivo si avvierà nell’interfaccia utente di realme 3.0, che si basa su Android 12.

Ultimo ma non meno importante, secondo Yogesh, Realme GT Neo 3 sarà disponibile per l’acquisto ad aprile. L’azienda, invece, sostiene che lo smartphone uscirà nel secondo trimestre del 2022.