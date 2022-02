Al MWC di Barcellona il noto produttore Oppo ha svelato in veste ufficiale j suoi nuovi smartphone di fascia alta appartenenti alla serie Find X5. Tra questi, uno dei più interessanti è stato sicuramente il top di gamma Oppo Find X5 Pro e ora per quest’ultimo è arrivata una nuova colorazione Blue e con la backcover in similpelle.

Oppo Find X5 Pro si tinge nella colorazione Blue con backcover in similpelle

Oppo cura da sempre i suoi dispositivi dal punto di vista estetico proponendo anche soluzioni piuttosto originali. Come già accennato, per l’ultimo arrivato Oppo Find X5 Pro l’azienda ha pensato ad una nuova colorazione ma non solo.

In particolare, l’azienda cinese ha deciso di distribuire il suo top di gamma in una nuova colorazione Blue. Le novità però non finiscono qui, dato che la backcover dello smartphone sarà disponibile in similpelle. Abbiamo già avuto modo di apprezzare questa tipologia di materiale sul predecessore Oppo Find X3 Pro.

Rispetto alle versioni con colorazioni più classiche non ci sono altre differenze. Sotto al cofano batte sempre il SoC Snapdragon 8 Gen 1, mentre sul fronte spicca un ampio display AMOLED con tecnologia LPTO da 6.7 pollici in risoluzione QHD+ e con un refresh rate pari a 120Hz. Il comparto fotografico è poi affidato a tre fotocamere posteriori rispettivamente da 50, 50 (grandangolo) e 13 MP (teleobiettivo), la fotocamera anteriore è invece da 32 MP. Non manca una batteria da 5000 mAh di capacità e con ricarica rapida da 80W e ricarica wireless da 50W.

Per il momento l’azienda non ha però comunicato i prezzi di vendita ufficiale di questa nuova versione con backcover in similpelle.