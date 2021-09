In questi ultimi anni molti produttori del settore mobile hanno collaborato con aziende rinomate del mondo della fotografia per la realizzazione di smartphone super efficienti dal punto di vista fotografico. Ricordiamo ad esempio i device top di gamma di casa Huawei realizzati in collaborazione con Leica, oppure gli smartphone di Nokia e di Vivo in collaborazione con Zeiss. Il produttore cinese Oppo, dal canto suo, sembra che ha deciso di collaborare con l’azienda Kodak per la realizzazione del nuovo Oppo Find X3 Pro Photographer Edition.

Oppo insieme a Kodak per realizzare il nuovo Oppo Find X3 Pro Photographer Edition

A quanto pare il noto produttore cinese Oppo ha intenzione di collaborare con l’azienda Kodak per la realizzazione di un nuovo smartphone molto curato dal punto di vista fotografico. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Oppo Find X3 Pro Photographer Edition e, nel corso delle ultime ore, sono arrivare alcune prime immagini dal vivo che ci confermano la sua reale esistenza.

Come è possibile osservare dalle immagini, il design e l’aspetto estetico di questa nuova versione del top di gamma di Oppo non si discosta moltissimo dalla versione standard. In alto a sinistra, infatti, è presente la stessa disposizione del comparto fotografico presente sul precedente modello. Tuttavia, a cambiare sono i materiali e le rifiniture. In alto, infatti, lo smartphone sarà caratterizzato da una colorazione argento opaco, mentre dal centro in giù la backcover sarà realizzata in pelle vegana in colorazione nera.

Dal punto di vista tecnico, invece, pensiamo che non ci saranno differenze di rilievo, dato che il numero di modello del nuovo smartphone è sempre PEEMOO, cioè uguale a quello della versione standard.