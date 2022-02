Aperture Desk Job, un “cortometraggio gratuito” basato sull’universo di Portal, è stato presentato da Valve. Ha lo scopo di aiutare i giocatori a fare i conti con il nuovo Steam Deck, che è stato recentemente rilasciato.

Aperture Desk Job, secondo Valve, è un gioco che reimmagina il “genere di simulatori” e immerge i giocatori nel mondo di gioco tanto famoso. Il gioco è ora disponibile su Steam per 9,99 euro.

Steam Deck: in arrivo Aperture Desk Job

Quando giochi ad Aperture Desk Job, assumerai il ruolo di un dipendente di livello base il primo giorno di lavoro con Aperture Science. Il tuo ruolo nel gioco è quello di un ispettore di prodotto e, sebbene non sia chiaro come andrà a finire nel gioco, il trailer ci dà l’impressione che non sarà il processo più semplice.

Nel tentativo di gestire le aspettative, Valve sottolinea specificamente che Aperture Desk Job “non è un sequel di Portal” nella sua descrizione ufficiale. Invece, è più una demo tecnologica ambientata nell’universo di quei giochi, con controlli e funzionalità sviluppati espressamente per guidare i giocatori attraverso i controlli e le capacità dello Steam Deck.

Quando si tratta di giocatori PC che vogliono provare il gioco, è importante notare che il gioco “ha bisogno di un controller per giocare” e che “giocare con tastiera e mouse non è supportato”, secondo l’elenco.

Aperture Desk Job sarà disponibile per il download gratuito il 1 marzo 2022, con la pagina Steam ufficiale del gioco attiva e operativa. Potete già selezionare il gioco e settare un reminder per non perdervi la data di rilascio.