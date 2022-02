Pensiamo ancora che il Galaxy S21 FE sia in una strana posizione, dato il suo prezzo al dettaglio, ma pensiamo che sia un buon telefono in tutto e per tutto. I clienti che hanno acquistato il Galaxy S21 FE dal lancio del telefono, tuttavia, hanno riferito che il display ha occasionalmente difficoltà a mantenere la frequenza di aggiornamento a una velocità costante.

Il display da 6,4 pollici del Samsung Galaxy S21 FE da 769 euro ha una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz e una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. Tuttavia, non ha le capacità di frequenza di aggiornamento variabile come fanno i telefoni di punta di Samsung, il che significa che il display può essere visualizzato solo a 120 Hz o 60 Hz, senza fotogrammi intermedi.

Galaxy S21 FE: il problema potrebbe essere software

Tuttavia, come hanno osservato alcuni utenti, il software sembra tentare di visualizzare occasionalmente una frequenza di aggiornamento inferiore a 60 Hz, con conseguente ritardo delle prestazioni sul Galaxy S21 FE. In una discussione del forum di supporto, il problema è descritto come causa di “latenza e lag enormi” nelle animazioni del telefono e sono stati segnalati più casi di questo comportamento.

Su un Galaxy S21 FE alimentato da Exynos, anche le persone di SamMobile hanno segnalato lo stesso problema, con una possibile soluzione, anche se temporanea, offerta. Secondo i rapporti, è sufficiente spegnere e riaccendere lo schermo per ripristinare la funzionalità del dispositivo. Al momento non è chiaro se si tratti di un problema relativo all’hardware o di un problema relativo al software, tuttavia quest’ultimo sembra essere la spiegazione più probabile.