Durante la conferenza Pokémon Presents di domenica, la Pokémon Company ha svelato i suoi piani per la prossima generazione di videogiochi Pokémon ed ha annunciato Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. I giochi usciranno alla fine del 2022.

Un’anteprima di otto secondi di Pokémon Scarlet e Pokémon Violet è stata mostrata al termine della presentazione di 14 minuti di The Pokémon Company. Sembrano bellissimi, con un misto di vivaci quartieri cittadini e pascoli brulicanti di Pokémon. Sono stati mostrati anche i tre nuovi Pokémon iniziali, che includono un gattino di tipo erba, un alligatore di fuoco ed un anatra di tipo acqua con uno sciocco cappello.

La descrizione del film di annuncio di Pokémon Scarlet e Pokémon Violet su YouTube si riferisce ai giochi come ‘open world’, il che suggerisce che saranno diversi dai tradizionali giochi Pokémon principali.

Per The Pokémon Company sono stati mesi impegnativi. A novembre, la società ha rilasciato Pokémon Diamante Brillante e PokémonPerlaLucente, remake degli amati giochi per Nintendo DS. A gennaio, la società ha rilasciato Pokémon Legends: Arceus, un nuovo gioco open world ambientato nell’antica regione di Sinnoh (allora conosciuta come Hisui).

Per celebrare il Pokémon Day 2019, sono stati annunciati Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Questi sono i giochi principali più recenti della serie di The Pokémon Company e sono i primi giochi dell’ottava generazione ad essere rilasciati sulla piattaforma Nintendo Switch. Oltre a trasportare i giocatori nell’area di Galar, hanno introdotto nel gioco nuovi concetti come i Pokémon Gigamax.

Il Pokémon Day commemora il 20° anniversario del debutto del franchise nel 1996, quando furono lanciate le versioni giapponesi di Pokémon Rosso e Pokémon Verde.