Bethesda ha annunciato che chiuderà il suo launcher di giochi desktop Bethesda.net nel 2022, con l’intenzione di trasferire tutto su Steam. Sebbene ciò significhi non essere più in grado di giocare ai giochi per PC direttamente tramite Bethesda.net, la società afferma che non avrà alcun effetto sui giocatori console.

Mentre i giocatori PC che hanno utilizzato il programma di avvio dovranno apportare alcune modifiche, Bethesda afferma che l’aggiornamento non dovrebbe causare grossi problemi. Le tue librerie di giochi, elenchi di amici e contenuti verranno trasferiti su Steam se ti impegni a migrare tutto sulla piattaforma di Valve.

Bethesda.net si prepara alla migrazione verso Steam

Le date esatte per l’opzione per iniziare la migrazione e lo spegnimento non sono state fornite, tuttavia Bethesda ha dichiarato che chiunque utilizzi il PC Launcher sarà in grado di iniziare a trasferire gli elementi “all’inizio” di aprile 2022. Allo stesso modo, afferma che sarai comunque in grado di accedere ai tuoi giochi tramite il launcher di Bethesda.net “fino a maggio” del 2022.

Non sarai in grado di giocare a nessuno dei tuoi giochi Bethesda.net tramite il programma di avvio dopo che è stato rimosso. Tuttavia, non perderai quei giochi. Finché avrai completato il processo di migrazione, potrai giocare a tutti i tuoi titoli Bethesda tramite Steam.

In generale, non cambierà nulla per gli utenti di Bethesda.net durante i mesi di febbraio e marzo 2022. Tuttavia, Bethesda spera che dopo che tutto sarà spostato su Steam, l’unica differenza notevole sarà il nome del launcher che utilizzerai per accedere ai tuoi giochi.

Tutti i giochi che possiedi tramite Bethesda.net saranno gratuiti su Steam e “molti” dei tuoi salvataggi di gioco dovrebbero essere spostati senza problemi, ma potresti dover copiare manualmente determinati dati di salvataggio. Al momento, sembra che Wolfenstein: Youngblood sia l’unico gioco che non supporterà i trasferimenti di salvataggio.