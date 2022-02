Le occasioni, e le offerte, attivate in questi giorni da MediaWorld, possono davvero lasciarvi a bocca letteralmente aperta. I prezzi che l’azienda ha deciso di mettere effettivamente a disposizione, sono tra i più bassi che abbiamo mai visto sul territorio nazionale.

Il risparmio è di casa grazie ad un volantino decisamente sorprendente, arricchito di promozioni incredibili, offerte da non credere, ed ovviamente una buona varietà di prodotti effettivamente a prezzi scontatissimi. Gli utenti che al giorno d’oggi decidono di avvicinarsi al volantino, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà anche sul sito ufficiale, in modo da avere i prodotti direttamente al domicilio, senza costi aggiuntivi.

MediaWorld: tutte le offerte ed i prezzi più bassi

Mediaworld fa impazzire gli utenti con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere precedenti in Italia, al suo interno si possono scoprire occasioni assolutamente incredibili, con prodotti dai prezzi mai visti prima. Partiamo, come al solito del resto, dalla fascia alta della telefonia mobile; in questo caso notiamo la presenza di ottime risorse, come Apple iPhone 13, in vendita a 939 euro, ma anche soluzioni più economiche, del calibro di Oppo Find X3 Pro a 749 euro, oppure un recentissimo Oppo Reno6 Pro da 599 euro.

Coloro che invece vogliono acquistare uno smartphone che non costi più di 500 euro, potranno affidarsi a Xiaomi 11T a 429 euro, ed i più economici Redmi Note 10 Pro, Wiko Y62, Galaxy A22, Realme 8i e TCL 20Y, da meno di 300 euro. I dettagli del volantino sono raccolti direttamente a questo link.