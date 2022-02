Intesa Sanpaolo: nuovo problema truffa, ecco il messaggio svuota-conti

Tutte le banche ormai hanno trovato nei truffatori veri e propri nemici da evitare in tutti i modi. Stiamo parlando di situazioni al limite che purtroppo continuano a presentarsi, soprattutto nelle e-mail dei vari clienti dei gruppi.

Intesa Sanpaolo è la prima delle banche ad essere sempre utilizzata all’interno dei messaggi truffa, quei tentativi di phishing che in ogni modo credono di fa da sostituto alle banche e di ingannare il pubblico. Purtroppo questo accade e infatti molte persone sono rimaste fregate e senza soldi sul conto.

Intesa Sanpaolo corre nuovi rischi a causa del messaggio sottostante, state molto attenti

Il testo di cui si parlava nel paragrafo precedente è proprio quello che trovate qui sotto:

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :