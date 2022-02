Le informazioni riguardo il Pixel 7, il prossimo flagship di Google si stanno susseguendo incrementante. Grazie alle informazioni fornite dagli insider, possiamo scoprire sempre maggiori dettagli sul device.

Proprio in queste ore, grazie al lavoro di David from @xleaks7 e ai ragazzi di choosebesttech.com, possiamo scoprire in anteprima il design di Pixel 7. Per il momento dobbiamo accontentarci di un render ma il leaker conferma che le forme sono tratte dai modelli CAD ufficiali.

Questo significa che il render è stato realizzato sulla base dei disegni industriali utilizzati direttamente da Google. Ne consegue che il modello che possiamo ammirare può essere uno dei prototipi in fase di studio o addirittura il modello finale che vedremo poi il giorno della presentazione.

Grazie ad un nuovo leak possiamo scoprire in anteprima il possibile design scelto da Google per il flagship Pixel 7

A giudicare da questi primi dettagli emersi, il design generale richiama parecchio quello visto su Google Pixel 6, senza grandi cambiamenti sulla parte frontale. Tuttavia, l’azienda di Mountain View sembra aver apportato alcune modiche molto interessanti al posteriore.

A giudicare dal modello render, il modulo della fotocamera posteriore sembra essere realizzato come un unico pezzo della scocca posteriore. Possiamo immaginare che Google opterà per renderlo più coerente con il terminale stesso utilizzando lo stesso colore del frame laterale anche sul rialzo. Inoltre, il comparto fotografico sarà composto da due ottiche più il flash LED.

Le dimensioni generali sono di 155.6 x 73.1 x 8.7 mm con lo spessore che sale a 11.5mm nella zona delle fotocamere. Questo significa che il nuovo Pixel 7 sarà più piccolo rispetto al predecessore.

Al momento il render proposta da xleaks7 serve solo a mostrare le linee generali del device ma certamente nei prossimi giorni arriveranno nuove versioni. Ci aspettiamo la realizzazione di un modello che permetta di ammirare il Pixel 7 da ogni lato e magari colorato per mettere in evidenza i vari dettagli.