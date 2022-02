A qualche giorno di distanza dalla presentazione ufficiale della famiglia REDMAGIC 7 avvenuto in Cina, Nubia ha deciso di presentare anche la variante Global Edition. Questa versione sarà quella che arriverà in Italia e sarà possibile acquistare nel nostro Paese.

Gli utenti interessati potranno recarsi sul sito ufficiale del produttore per scoprire il device e partecipare al contest pre-lancio. I partecipanti avranno l’opportunità di vincere gratuitamente lo smartphone da gaming.

Il lancio ufficiale di REDMAGIC 7 in Italia avverrà il prossimo 10 marzo. A partire da questa data, lo smartphone sarà acquistabile nelle tre varianti proposte:

Obsidian Black (nella configurazione 12+128GB) – €629

Pulsar (nella configurazione 16+256GB) – €729

Supernova (nella configurazione 18+256GB) – €799

Ricordiamo che REDMAGIC 7 è caratterizzato da un display AMOLED da 6,8 pollici dotato di risoluzione FullHD. Il refresh rate può arrivare fino a 165Hz, valore maggiore rispetto alla variante Pro, permettendo un’esperienza estremamente fluida durante le sessioni di gaming più concitate.

Sotto la scocca trova spazio il System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen. I tagli di memoria disponibili sono 12/128GB, 16/256GB e 18/256GB tra RAM e memoria interna. Le prestazioni anche durante le lunghe sessioni di gaming sono garantire dal sistema di raffreddamento ICE 8.0.

Il comparto fotografico posteriore è composto da quattro ottiche con supporto alle funzionalità di Intelligenza Artificiale. La camera principale è da 64MP a cui si affianca un sensore da 8MP, uno da 2MP e una lente Macro. La fotocamera frontale è da 8MP ed è inserita in un notch sullo schermo.

Grazie ad una combinazione di elementi refrattari, pasta termica gel, sistema a camera di vapore è possibile tenere sotto controllo le temperature. Inoltre, è presente anche una ventola con un regime di rotazione massimo a 20.000 rpm per dissipare il calore in eccesso. La batteria di REDMAGIC 7 è da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W grazi al caricabatterie incluso in confezione.