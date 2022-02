Ad un anno esatto dall’annuncio ufficiale dello scioglimento, i Daft Punk sono tornati anche se solo per poche ore. I due DJ francesi hanno iniziato a catturare l’attenzione dei fan con una serie di post pubblicati sui loro canali social.

Poi a sorpresa il duo ha anche tenuto una live su Twitch mostrando un vecchio concerto risalente al 1997. La particolarità di questo video è che si tratta di un video di repertorio che immortala i Daft Punk suonare senza i classici caschi.

Purtroppo, il video non è più disponibile per una seconda visione in quanto, al termine della diretta, è stato rimosso. Inutile sottolineare come la trasmissione sia stata la più vista su Twitch in quella fascia oraria.

I Daft Punk hanno annunciato il rilancio del loro primo album Homework in una versione speciale per festeggiare i 25 anni dal debutto

Infine, dopo la diretta, è stata pubblicata una versione speciale dell’album di debutto intitolato Homework. L’album risale al 1997 ma la nuova versione include anche quindici remix di cui nove assolutamente inediti.

Il nuovo album si può ascoltare in streaming su tutte le principali piattaforme ma sarà anche acquistabile in formato fisico e in versione vinile. Di seguito proponiamo la tracklist completa di Homework 25th Anniversary Edition:

Disco 1: Homework – Original Album

1. “Daftendirekt”

2. “WDPK 83.7 FM”

3. “Revolution 909”

4. “Da Funk”

5. “Phoenix”

6. “Fresh”

7. “Around The World”

8. “Rollin’ & Scratchin’”

9. “Teachers”

10. “High Fidelity”

11. “Rock’n Roll”

12. “Oh Yeah”

13. “Burnin’”

14. “Indo Silver Club”

15. “Alive”

16. “Funk Ad”

Disco 2: Homework Remixes

1. “Around The World” (I:Cube remix)*

2. “Revolution 909” (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix)

3. “Around the World” (Tee’s Frozen Sun Mix)*

4. “Around the World” (Mellow Mix)*

5. “Burnin’” (DJ Sneak Main Mix)*

6. “Around the World” (Kenlou Mix)*

7. “Burnin’” (Ian Pooley cut up mix)

8. “Around The World” (Motorbass Vice Mix)

9. “Around The World” (M.A.W. Remix)*

10. “Burnin’” (Slam mix)

11. “Around The World” (Original Lead Only)*

12. “Burnin’” (DJ Sneak Mongowarrier Mix)*

13. “Around The World” (Raw Dub)*

14. “Teachers” (extended mix)

15. “Revolution 909” (Revolution A Capella)

Tutte le tracce contraddistinte da un asterisco sono quelle completamente inedite.