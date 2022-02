Samsung ha presentato ufficialmente la nuova famiglia Galaxy S22 nelle scorse settimane e a sorprendere tutti è stato certamente la variante Ultra. Il device si configura come la fusione tra le serie S e Note, prendendo il meglio di entrambi i mondi.

Trattandosi di un flagship assoluto, il Galaxy S22 Ultra non ha alcun compromesso sotto il punto di vista della scheda tecnica. Questo significa che rappresenta la somma di tutta la tecnologia Samsung attualmente disponibile.

Per questo, sorprende in negativo il punteggio ottenuto dal device nella recensione della fotocamera svolta da DxOMark. Il Galaxy S22 Ultra ha totalizzato un punteggio di 131 punti, lo stesso totalizzato da Oppo Find X3 Pro, il flagship dello scorso anno del brand cinese.

Secondo i ragazzi di DxOMark, il nuovissimo Samsung Galaxy S22 Ultra non scatta fotografie all’altezza dei diretti concorrenti

Con questo punteggio, il flagship coreano si posizione al tredicesimo posto nella graduatoria stilata da DxOMark. Ricordiamo che in vetta troviamo Huawei P50 Pro con 144 punti, seguito da Xiaomi Mi 11 Ultra con 143 punti e Huawei Mate 40 Pro+ con 139 punti.

Il motivo del punteggio “basso” ottenuto da Galaxy S22 Ultra è da ricercare nelle difficoltà mostrate dal device nel catturare foto istantanee in condizioni difficili. Inoltre, il device soffre particolarmente negli scatti in notturna rispetto agli altri device esaminati.

Nonostante questi aspetti, le foto scattate Galaxy S22 Ultra hanno un’esposizione accurata e colori vividi, lo zoom è affidabile. I video possono contare su un autofocus efficace e una buona stabilizzazione ottica. In generale, il device scatta foto di buona qualità nelle impostazioni standard, ma ci si aspettava qualcosa in più da un flagship di altissimo livello.

Infine, i ragazzi di DxOMark hanno sottolineato come la versione in prova era caratterizzata dal SoC Exynoss 2200. Non appena sarà disponibile la variante dotata di Qualcomm Snapdragon 888 verrà testata anche queste versione per valutare eventuali differenze di scatto.