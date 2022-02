Google ha svelato al mondo la prima Developer Preview di Android 13. Nonostante il major update non sia ancora definitivo e riservato esclusivamente agli sviluppatori, ci permette di dare uno sguardo a quelli che sono i piani futuri dell’azienda di Mountain View.

Infatti, analizzando il codice sorgente del sistema operativo, i ragazzi di 9to5Google sono riusciti a scoprire i primi riferimenti alla famiglia Pixel 7. I prossimi flagship di Google arriveranno in due varianti, la versione base e quella Pro, esattamente come la generazione precedente.

Stando alle informazioni scoperte nel codice di Android 13, i device saranno spinti dal System-on-Chip Google Tensor di nuova generazione e dal nome in codice “Cloudripper”. Il SoC avrà il numero di serie GS201, a conferma della diretta evoluzione della versione precedente.

Inoltre, a produrre il SoC Google Tensor ci penserà Samsung. Il chipmaker coreano infatti sta lavorando ad un chipset non ancora annunciato che potrà contare sul modem “g5300b”. Considerando che la famiglia Pixel 6 può contare sulla versione di modem “g5123b”, sembra chiaro la collaborazione tra le due aziende.

Tra le altre informazioni emerse dall’analisi del codice di Android 13 spicca anche il nome in codice di Pixel 7 e 7 Pro. Google ha sempre utilizzato nomi in codice legati al mondo ittico per contraddistinguere i propri prototipi. Con Pixel 6 e 6 Pro invece ha utilizzato due specie di volatili mentre i nuovi flagship sono chiamati internamente “Cheetah” e “Panther”, con riferimento al mondo dei felini.

Il motivo di questo cambiamento non è chiaro ma potrebbe essere legato alla voglia di rompere con le tradizioni. Infatti, i nuovi device sono basati su hardware sviluppati appositamente, quindi Google potrebbe voler sottolineare questo cambiamento.