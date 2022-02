Tutti i videogiocatori più accaniti e fan di Sony stanno sicuramente aspettando con ansia l’arrivo ufficiale di God of War Ragnarok. Il sequel della storia con protagonista Kratos è infatti uno dei videogiochi più attesi in arrivo sulle console PS4 e PS5. In questi ultimi mesi sono già spuntati rumors e leaks sul suo debutto e in un primo momento si era parlato di un suo possibile rinvio nel 2023.

God of War Ragnarok sarà rinviato al 2023? A quanto pare no

Tutti i fan della serie di videogiochi con protagonista Kratos possono tirare un sospiro di sollievo. God of War Ragnarok sembra infatti essere pronto a fare il suo debutto ufficiale quest’anno, ovvero nel corso dei prossimi mesi.

In un primo momento i rumors avevano parlato di un possibile rinvio del gioco nel 2023 e in queste ore questa domanda è stata posta direttamente sul sito Reddit. Qui, in particolare, gli utenti hanno chiesto se il il nuovo capitolo della saga sarà rinviato al prossimo anno e Jason Schreier di Bloomberg ha prontamente risposto con un secco “no”.

Quest’ultimo è un noto giornalista e insider del settore, per cui immaginiamo che possa aver ragione. Di conseguenza, i fan possono stare tranquilli. Qualche tempo fa, era inoltre emerso che God of War Ragnarok sarebbe stato presentato ufficialmente il 30 settembre 2022. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori novità. Oltre a questo, comunque, ci sono tanti altri titoli di rilievo che arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Tra questi, c’è ad esempio Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.