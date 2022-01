God of War Ragnarok è uno dei videogiochi più attesi da parte dei videogiocatori. Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo avuto modo di assistere a numerosi rumors e indiscrezioni, ma fino ad ora non sapevamo con esattezza quando sarebbe stato presentato. Nel corso delle ultime ore, però, è trapelata quella che sembra essere la data di uscita ufficiale.

God of War Ragnatok: debutto ufficiale previsto per il 30 settembre 2022?

Fino ad ora il noto produttore giapponese Sony aveva solamente dichiarato che il nuovo capitolo della saga con protagonista Kratos sarebbe stato lanciato ufficialmente durante il prossimo anno. Non avevamo dunque nessuna data precisa, ma ora sembra che le cose siano cambiate.

In particolare, la pagina Twitter di PlayStation Game Size ha pubblicato un post in cui ha rivelato il leak. Stando a quanto riportato, la data del debutto ufficiale di God of War Ragnarok è fissata fra diversi mesi, ovvero il prossimo 30 settembre 2022.

🚨 According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022 🟨 Maybe it's Just Place-Holder ! 🟧 #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Se fosse realmente così, ci sarebbe una rottura con quanto fatto in passato. I precedenti capitoli di questa saga sono infatti usciti tutti durante il mese di marzo. Tuttavia, anche come riportato dal team di PlayStation Game Size, potrebbe trattarsi di un placeholder e non la data definitiva. Sarà pertanto necessario attendere ulteriori informazioni e soprattutto conferme ufficiali da parte di Sony. Il precedente capitolo di questo videogame, vi ricordiamo, era uscito nel 2018, cioè quattro anni fa.

Oltre a questo, ricordiamo inoltre che il trailer ufficiale di God of War Ragnarok uscito il 7 settembre 2021 ha raggiunto un nuovo record su YouTube, totalizzando 10 milioni di visualizzazioni. Ve lo lasciamo qui di seguito.