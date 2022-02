La nuova stagione calcistica della Serie A ha visto trionfare la piattaforma di streaming DAZN, che ha così ottenuto l’esclusiva di ben 7 partite a turno del campionato. Questo ha sancito un cambio radicale rispetto a quello a cui eravamo abituati da anni, aprendo le porte a nuovi modi di condivisione dei contenuti legati al calcio in Italia. Le novità non finiscono però qui. Il campionato di calcio della Serie B sarà infatti trasmesso in diretta anche sul noto social network Facebook.

Il noto social network di Mark Zuckerberg ospiterà dunque anche importanti eventi calcistici italiani. Come già accennato, infatti, il campionato di calcio della Serie B sarà trasmesso in diretta anche su Facebook. Questo sarà reso possibile grazie alla collaborazione di quest’ultimo con Helbiz Media. Per seguire le partite, basterà recarsi presso il canale Helbiz Live presente sul social network. Un’altra novità riguarda anche il pagamento per la visione di questi contenuti. Gli utenti non saranno infatti obbligati a sottoscrivere alcun abbonamento, ma potranno pagare la visione di ogni singolo evento ad un costo di 3,49 euro.

Kike Levy, Responsabile Partnership Sportive Sud Europa per Facebook, ha così commentato questa collaborazione con Helbiz Media: “Sempre più partner sportivi cercano modi innovativi per raggiungere i fan e aumentare le entrate e noi siamo lieti di offrire eventi online a pagamento come soluzione pronta per i club, gli atleti e le organizzazioni sportive. Ospitando le partite del Campionato di Serie B su Facebook, i fan di più Paesi potranno seguire le loro squadre ovunque scelgano di sintonizzarsi. Siamo lieti che Helbiz Media utilizzi lo strumento e non vediamo l’ora di vedere più organizzazioni fare lo stesso”.