L’ex amministratore delegato di Ferrari, John Elkann, aveva confermato che la società avrebbe lanciato la sua prima auto sportiva elettrica pura nel 2025. Sembra che Ferrari stia vanzando con il processo di sviluppo, poiché l’azienda ha appena presentato un brevetto per una nuova Piattaforma elettrizzata per auto sportive.

Il brevetto Ferrari è per un pavimento e un telaio, che hanno spazio per due pacchi batteria. C’è un’unità più grande montata nella parte posteriore del veicolo e un ampio pacco piatto fissato sotto lo scomparto passeggeri, che è stato modellato per lasciare spazio sufficiente per gli occupanti. Entrambe le batterie sono fissate alla propria sezione del pavimento, che è separata dal telaio principale del veicolo e imbullonata nella macchina da sotto.

Design Sketches offrono anche uno sguardo a come la futura auto sportiva elettrica della Ferrari potrebbe essere

La forma del prototipo negli schizzi dei brevetti di Ferrari suggerisce anche che il suo primo modello full-electric non si allontana troppo lontano dal linguaggio di progettazione stabilito dai suoi veicoli con motore a combustione. La batteria e i motori elettrici saranno alloggiati nella parte posteriore del veicolo, occupando lo spazio solitamente assegnato per il motore a combustione e il cambio.

Anche se i disegni dei brevetti della Ferrari mostrano che questa nuova piattaforma è stata progettata in mente con powertrains completamente elettriche, la società afferma che ha lasciato spazio sufficiente nell’architettura proposta per un’auto sportiva ibrida con un motore a combustione per essere basato sulle stesse sottopentinie.

Ferrari dice che c’è abbastanza spazio sia nella parte anteriore che posteriore della piattaforma per mettere un motore a combustione. Ma, a giudicare da queste immagini, questa piattaforma avrà una front-end sagomata allo stesso modo della Tributo F8 e 296 GTB, il che significa che non ci sarà uno spazio sufficiente per un motore a benzina davanti.