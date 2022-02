In Italia ci sono centinaia di società diverse con cui aprire un conto corrente, tra queste c’è sicuramente Intesa Sanpaolo. Tuttavia, una delle banche più importanti e stabili del settore ha recentemente sperimentato alcuni problemi che hanno spaventato i suoi clienti e investitori.

Anche i conti correnti possono essere presi di mira dai truffatori; questi operano a scapito delle persone meno attente o semplicemente meno avvezze ai sistemi digitali.

Nel caso di Intesa Sanpaolo in particolare di recente è stata scoperta una grossa truffa con furto di dati di migliaia di utenti in Italia. Funziona tramite e-mail false e appositamente elaborate per apparire ufficiali. Queste mail rubano i dati di accesso dell’account a migliaia di clienti, rubando tutti i loro soldi e risparmi.

Ecco come funziona la truffa

Gli autori, fingendosi ovviamente l’istituto di credito, ordinano al titolare del conto di accedere immediatamente sul sito della banca tramite un link per completare una procedura di autenticazione, pena la sospensione del conto con rischio di blocco.

Ciò ha ovviamente messo nel panico molti clienti che hanno provveduto a completare il processo, ignari di consegnare i propri dati a persone esterne alla banca.

Purtroppo, truffe di questo tipo sono molto frequenti. In questi casi cosa fare? Se siamo convinti di essere vittima di una truffa, la cosa migliore è contattare subito la propria banca ma come in ogni ambito anche qui la cura migliore è la prevenzione.

Per evitare questo tipo di scam dobbiamo stare attenti a non fornire dati a nessuno. La banca, l’ufficio postale o il tuo operatore non ti chiederanno mai i tuoi dati sensibili via e-mail o telefono, a meno che tu non li chiami o li contatti personalmente. Questo sarà sufficiente per evitare qualsiasi problema.