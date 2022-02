RedMagic 7 includerà una fantastica tecnologia di ricarica rapida da 135 W

Nubia ha fissato una data per l'uscita della serie RedMagic 7. La serie per il gaming sarà presentata in anteprima in Cina il 17 febbraio