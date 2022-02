Con iOS 15.3 possiamo ufficialmente dichiarare che ci stiamo avvicinando a quanto annunciato al WWDC 2021. Tuttavia, mancano ancora alcune funzionalità. Diverse innovazioni sono state rivelate durante il keynote annuale dell’azienda con sede a Cupertino, sebbene molte di queste funzionalità non siano arrivate alla versione finale. Negli Stati Uniti, possiamo elencare come novità la patente di guida o l’ID sull’app Wallet su iPhone e Apple Watch. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare con il futuro iOS 15.4 in termini di questa funzionalità.

Questa funzionalità sarà disponibile all’inizio del 2022, secondo Apple. Siamo ancora a febbraio, quindi possiamo considerarci all’inizio del 2022. Forse la funzionalità sarà disponibile in tempo per il prossimo grande evento dell’azienda, che è previsto per la primavera. Il collaboratore di MacRumors Steve Moser ha scoperto un nuovo pezzo di codice nell’app Wallet nella seconda beta di iOS 15.4 rilasciata oggi. “Scopri quando la tua patente di guida o l’ID è pronto per l’uso e ricevi aggiornamenti critici”, dice.

iOS 15.4 si prepara a nuove funzionalità

Apple ha affermato che alcuni checkpoint di sicurezza TSA saranno i primi ad accettare carte d’identità tramite l’app Wallet. Successivamente, i commercianti e le sedi verranno aggiunti all’elenco. Tuttavia, nella seconda beta di iOS 15.4, non è ancora possibile caricare una patente di guida o un ID nell’applicazione Wallet. Forse Apple continuerà ad apportare modifiche a porte chiuse per renderlo pubblicamente disponibile in un secondo momento.

Secondo i rapporti, iOS 15.4 sarà lanciato a marzo o aprile del 2022, in base alla cronologia di inizio 2022 di Apple. Tuttavia, può succedere di tutto, soprattutto quando si tratta di iOS 15. Naturalmente, i clienti al di fuori degli Stati Uniti potrebbero non trovare utile questa funzione.