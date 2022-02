Postepay Evolution: phishing in corso con un messaggio che svuota i conti

Qualsiasi carta di credito potrebbe essere utilizzata da una particolare categoria di truffatori per truffare i clienti, ovvero coloro che detengono tale supporto offerto da una qualsiasi banca. La tecnica ormai è assodato: i tentativi di phishing sono diventati sempre più frequenti visto che la loro probabilità di andare a segno si è alzata esponenzialmente. L’ingenuità delle persone può mettere in cattiva luce anche le stesse aziende, come in questo caso Poste Italiane e la sua Postepay.

Il nuovo messaggio truffa infatti parlerebbe esplicitamente di un blocco del conto o delle funzioni dello stesso, avvenuto su Postepay. L’unico modo per evitare che questo si protragga nel tempo, è quello di inserire le proprie credenziali per sbloccare il tutto. Ovviamente è questo il passo fondamentale della truffa che dunque vuole ottenere le vostre credenziali.

Postepay: ancora una volta il phishing colpisce, ecco il messaggio truffa della settimana

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!