Stanno per arrivare diverse funzioni dedicate all’ottimizzazione delle videochiamate, sia da desktop che da dispositivi mobili, su WhatsApp. Tale processo sembra voler avvicinare sempre di più la piattaforma di messaggi ad applicazioni come FaceTime, Google Meet e Zoom. Secondo quanto emerso saranno tre le nuove funzioni in arrivo e verranno integrate nelle prossime settimane.

La prima opzione permette agli utenti di condividere lo schermo con l’audio. In questo modo tutti i partecipanti alla videochiamata su WhatsApp potranno guardare video insieme senza alcun intoppo.

WhatsApp rilascia nuove funzioni per le videochiamate

La seconda funzione permette di includere ben 32 persone indipendentemente dal dispositivo che si sceglie di usare. In precedenza, il limite per le videochiamate era impostato a 8 partecipanti. WhatsApp intende intervenire per ottimizzare l’esperienza degli utenti con la videocall introducendo lo speaker in primo piano. In questo modo anche gli altri partecipanti potranno sempre seguire chi parla senza dover passare ad un’altra finestra.

Infine, WhatsApp ha introdotto il “codec MLow”. Quest’ultimo è stato progettato in modo da migliorare l’affidabilità delle chiamate. Dettaglio che torna utile anche per le videochiamate soprattutto quando si parla di un numero di utenti coinvolto così elevato.

L’aggiornamento, nel dettaglio, introduce diversi miglioramenti che saranno sicuramente utili per tutti coloro che si affidano alla piattaforma. La prima novità riguarda l’eliminazione dell’eco e del rumore. Ciò faciliteranno le chiamate anche in ambienti chiassosi. La seconda riguarda l’aggiunta di una migliore risoluzione per le videochiamate. Quest’ultima funziona nei casi di connessioni veloci. Infine, verrà introdotto un miglioramento che permette di ottenere audio più nitidi. In questo caso non importa la qualità della connessione o il tipo di dispositivo che si usa per la videochiamata.

Si tratta di piccoli miglioramenti che possono fare la differenza quando si utilizza WhatsApp. Ottenere funzioni aggiornate e migliorate è la soluzione ideale per poter sfruttare l’applicazione per le proprie videochiamate di gruppo.