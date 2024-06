L’intelligenza artificiale sta attirando sempre più l’attenzione delle grandi aziende tecnologiche (e non solo). Una prova evidente di ciò viene presentata da Samsung. L’azienda sudcoreana, infatti, sta accelerando il processo di immissione dell’AI nei suoi sistemi. A tal proposito sono stati uniti i due centri di ricerca di Mountain View e Toronto. Il comando del nuovo polo, denominato North America AI Center è stato affidato a Murat Akbacak, ovvero un ex dirigente Apple.

Samsung investe sull’AI e affida la gestione ad Akbacak

Su Bloomberg, Mark Gurman, ha spiegato che la notizia è stata comunicata internamente dalla stessa azienda. Ora è necessario attendere la conferma ufficiale. Ma chi è il manager a cui Samsung ha deciso di affidare il comando del North America AI Center?

Akbacak, in passato, ha lavorato come Senior Engineering Manager per Microsoft. Nel 2015 ha iniziato il suo rapporto di lavoro con Apple, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Conversational & Contextual AI at Siri. Akbacak è rimasto con l’azienda di Cupertino fino ad oggi.

Secondo quanto riportato in un documento visionato da Bloomberg il manager è stato il responsabile della definizione e dell’esecuzione della strategia riservata a Siri. Albacak si è concentrato sulla personalizzazione dell’assistente digitale di Apple. Inoltre, ha lavorato sulla sua contestualizzazione e sui progressi raggiunti nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Come accennato, ora il manager avrebbe iniziato una nuova collaborazione con Samsung sempre in merito al settore dell’AI. L’obiettivo della fusione è quello di migliorare l’efficienza in diverse operazioni. L’ottimizzazione delle attività di ricerca legata all’intelligenza artificiale è fondamentale nel periodo storico in cui ci troviamo. Aumentando il proprio impegno nel settore, Samsung spera di mantenere un certo vantaggio nel mercato che diventa sempre più competitivo ed agguerrito. Ciò sta diventando sempre più imminente se si considera che Apple sta presentando soluzioni personali per il settore AI.