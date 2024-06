Samsung sembra essere pronta al lancio del nuovo Galaxy S24 FE. La conferma è arrivata dalla piattaforma di benchmark Geekbench dove è stata scovata la scheda dedicata allo smartphone. Quest’ultima ha permesso di presentare nuove conferme riguardo l’hardware del dispositivo. Secondo quanto riportato sembra confermata la presenza di un Exynos 2400 (almeno sulla variante internazionale). Su Geekbench è stato riportato il codice modello del dispositivo (SM–S721B) e viene affermato che sullo smartphone c’è un chip deca core su motherboard s5e9945. Si tratta della sigla che identifica il chip Exynos 2400. Inoltre, ci saranno 8GB di RAM e Android 14.

I primi dettagli emersi sul nuovo Samsung Galaxy S24 FE

Sul sito viene riportato che il dispositivo utilizzerà una versione depotenziata dell’Exynos 2400. Tali differente sono registrate rispetto agli smartphone della stessa linea. A tal proposito è presente un core Cortex–X4 a 3,11GHz, 2 core A720 a 2,9GHz, altri 3 A720 a 2,59GHz e 4 A520 a 1,96GHz. A differenza della versione base del chip ci sono 100MHz in meno rispetto il core di punta Cortex-X4 che raggiunge 3,21GHz.

Il distanziamento tra le due versioni di Exynos 2400 è evidente anche dal punteggio single core presentato. Quest’ultimo risulta pari a 2.047 punti, mentre si arriva a 6.289 in multicore. Sono valori che risultano essere leggermente più bassi rispetto alla media registrata su Geekbench per la versione classica del chip. È importante ricordare che non si tratta di un divario che non dovrebbe portare a differenze significative per le prestazioni dei dispositivi.

Tra le altre caratteristiche emerse potrebbe esserci la batteria da 4.500mAh e ricarica a 25 W. Inoltre, dovrebbe esserci anche una fotocamera principale da 50MP. Secondo quanto rivelato, il nuovo Galaxy S24 FE dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo inverno. Inoltre, potrebbe esserci una versione, indirizzata ad alcuni mercati, dotata di Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. In attesa della data di lancio è ipotizzabile che ulteriori informazioni verranno rilasciate online.