Il Meta Quest Pro 2 potrebbe presto sparire senza lasciare traccia. Il visore, che originariamente doveva essere il prodotto di punta di Meta in grado di competere con l’Apple Vision Pro, sembra che non arriverà mai sul mercato.

Il dispositivo avrebbe dovuto essere realizzato dalla collaborazione con LG. Già qualche settimana fa si era parlato di un possibile rinvio. La causa riguarda la volontà di LG di rallentare alcuni aspetti della produzione per controllare meglio il ritmo del rilascio. Eppure, le cose sembrano essere più gravi di quanto si pensasse. Secondo un nuovo rapporto della testata sudcoreana ET News, la partnership tra Meta ed LG sarebbe ormai in bilico, anche se non completamente terminata.

Cosa accadrà al Meta Quest Pro 2?

ET News riporta che un portavoce di LG avrebbe confermato che l’azienda ha completato un piano per la riallocazione dei dipendenti impiegati nei progetti XR. Questo piano, che verrà attuato nel corso di un mese, prevede di assegnare questi dipendenti a nuovi progetti, svuotando quasi completamente la divisione responsabile della realizzazione dei componenti per il Meta Quest Pro 2.

Il motivo di questa decisione sembra essere che LG ha valutato che lo sviluppo di un visore di realtà virtuale premium non è ben allineato con i suoi obiettivi interni. Ciò è particolarmente vero alla luce della domanda molto moderata che ha caratterizzato il Vision Pro. Nonostante ciò, sembra che LG e Meta continueranno a collaborare nella ricerca e sviluppo in ambito VR e XR. È quindi probabile che uno dei prossimi visori di Meta utilizzi componenti frutto di questa collaborazione.

Il mercato dei visori VR e XR è senza dubbio un settore molto rischioso, che richiede ingenti investimenti a fronte di una risposta del pubblico ancora incerta. Ciò rende comprensibile la decisione di LG di non proseguire in un settore così incerto. L’industria della realtà virtuale e aumentata è caratterizzata da alti costi di sviluppo e da un ritorno sugli investimenti non sempre garantito. La cautela di LG potrebbe rivelarsi una mossa strategica. In questo modo l’azienda intende evitare perdite finanziarie e concentrarsi su settori più promettenti.